TikTok ухудшает психологическое состояние женщин – исследование

Исследование специалистов университета Чарльза Стерта в Австралии показало, что семь-восемь минут в TikTok могут ухудшить восприятие собственного тела у женщин, сообщает Zakon.kz .

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Исследование, опубликованное в журнале Plos One, показало, что женщины, проводящие значительное время в приложении, нередко испытывают усиление неудовлетворенности своей внешностью. Особенно, если они сталкиваются с контентом на тему похудения.

В ходе эксперимента ученые привлекли 273 женщины в возрасте от 18 до 28 лет. Участниц разделили на две группы. Первая группа смотрела видео с тренировками и советами по снижению веса, в то время как вторая группа просматривала нейтральные ролики о природе, кулинарии и животных. Каждый сеанс длился около семи-восьми минут.

Результаты показали, что в обеих группах женщины отмечали ухудшение восприятия своего тела. Особенно сильное негативное воздействие наблюдалось у участниц, которым показывали контент, направленный на популяризацию анорексии.

Ученые предлагают внедрить дополнительные ограничения на контент в TikTok, связанный с анорексией, полагая, что такие меры помогут уменьшить риск развития расстройств пищевого поведения у пользовательниц. Несмотря на существующий запрет на поиск видео по хештегу «анорексия», пользователи продолжают находить способы обхода этих ограничений.