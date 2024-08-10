В Бразилии разбился самолёт, на борту было 62 человека

Недалеко от бразильского города Сан-Паулу разбился пассажирский самолёт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей Би-би-си .

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По заявлению авиакомпании Voepass, выпонявшей рейс, на борту лайнера ATR 72 находилось 62 человека.

Авиакомпания сообщила, что ей пока ничего неизвестно о судьбе пассажиров и членов экипажа.

Самолёт упал в сельской местности Виньедо. Он летел из Каскавела (штат Парана недалеко от границы с Парагваем и Аргентиной) в аэропорт Гуарульюс, сообщают бразильские СМИ.

Мэрия Виньедо сообщает, что все находившиеся на борту самолёта погибли, пишет Euronews. Учитывая, что лайнер рухнул в черте города, число пострадавших на земле выясняется.