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10.08.2024, 11:52

Скрытая угроза в диетической газировке

Новости Мира 0 0

Любители диетической газировки, будьте внимательны к этому ингредиенту, предупреждают ученые, он может увеличить риск образования тромбов и сердечных проблем, рассказывает Tengri Life.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

По данным Business Insider, на этот раз международная группа специалистов изучила напитки, содержащие искусственные подсластители.

У всех 10 здоровых людей, участвовавших в исследовании, после употребления напитков с эритритом наблюдалась повышенная активность тромбоцитов, что увеличивает склонность к свертыванию крови. Для сравнения, у 10 человек, которые пили напитки с тем же количеством сахара, не наблюдались изменения в активности тромбоцитов.

Тромбы могут вызывать инсульты или сердечные приступы. Фактически, прежнее исследование 2023 года также установило связь между эритритом и повышенным риском сердечных приступов, сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов, - говорится в материале.

Но, к сожалению, для любителей диетической газировки исключение эритрита из рациона не станет решением всех проблем, заявили ученые.

Предыдущие исследования связывали все искусственные подсластители, включая аспартам, сахарин, сукралозу, стевию и производные стевии, с повышенным риском рака и диабета второго типа, - отмечается в статье.

В конечном счете, эксперты по здоровью рекомендуют сократить потребление сахара и получать сладость из других источников. К примеру, можно использовать темный шоколад, финики или фрукты, чтобы подсластить свои блюда.

Чтобы действительно похудеть и защитить свое здоровье, следует ограничить потребление сахара и подсластителей. Лучше не употреблять более 25 граммов в день, будь то коричневый сахар или мед.

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