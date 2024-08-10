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10.08.2024, 13:43

Гарик Харламов описал жизнь в США словами «другой мир»

Новости Мира 0 1

Популярный комик, звезда шоу Comedy Club Гарик Харламов описал жизнь в США словами «другой мир». На эту тему он высказался в интервью журналистке Надежде Стрелец, доступном на YouTube, передает Lenta.ru

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Харламов рассказал, что в России он учился в обычной пятиэтажной школе, а после переезда в Штаты попал в школу, территория которой занимала несколько гектаров. «Обеденный перерыв, когда ты приходишь и тебе нельзя идти туда, где сидят индусы, нельзя ходить туда, где черные, нельзя их вообще называть черными, там азиатский угол, а здесь русскоязычные, мы здесь можем есть», — вспомнил он об удивившей его особенности американской культуры.

Комик также отметил, что в американских школах есть комнаты для отбывания наказания под названием detention room. «Если ты накосячил где-то, то 10-20 минут от обеда ты должен вместо обеда идти в этот detention room, там сидит полицейский, ты садишься вот так вот за парту, которая пристегивается и закрывается на ключ, десять минут ты должен читать», — пояснил он.

После отбывания наказания в специальной комнате, по словам юмориста, школьников отпускали на обед. «То есть там то, чего у нас в жизни не было никогда, это другой мир совершенно», — описал Харламов жизнь в Штатах.

Ранее Харламов назвал неожиданное последствие жизни в США. Юморист признался, что после нескольких лет жизни в этой стране испытывает в России трудности с 24-часовой системой исчисления времени.

Комик жил в США в юности. В начале 90-х Харламов переехал в Чикаго, когда там уже обосновался его отец, и начал учиться в местной школе. Впоследствии он, по его словам, по семейным обстоятельствам был вынужден вернуться в Россию.

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