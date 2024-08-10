Египетский борец задержан по обвинению в домогательствах на Олимпиаде в Париже

Египетского 26-летнего спортсмена греко-римского стиля Мохаммеда Эльсайеда задержали во время Олимпийских игр после того, как на него поступило обвинение в сексуальных домогательствах, передает корреспондент агентства Казинформ со ссылкой на Le Parisien .

Фото; (с) Wang Yuguo/XinHua/Global Look Press

Инцидент произошел утром, примерно в 4:30. Женщина заявила полиции о сексуальных домогательствах со стороны неизвестного мужчины, с которым она столкнулась в кафе, где провела вечер.

В ходе разбирательств выяснилось, что этим мужчиной был Мохаммед Эльсайед.

По данным источника, борец был задержан в 13-м округе Парижа после того, как выходя из кафе в состоянии алкогольного опьянения, положил руки на ягодицы незнакомой женщине на улице.

Спортсмен находится под стражей, а дело расследует прокуратура. Он уже завершил свое участие в Олимпийских играх, проиграв в 1/8 финала в весовой категории до 67 кг.