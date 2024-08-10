Батут с детьми перевернулся в Кыргызстане

В парке дружбы Кыргызстана и Азербайджана на юге Бишкека перевернулся батут, на котором играли дети. По словам очевидцев, инцидент произошел вечером 9 августа, сообщает Zakon.kz.
В Instagram появилось видео момента происшествия.
Информацию подтвердили в пресс-службе УВД Октябрьского района Бишкека.
Факт зарегистрирован и проводится доследственная проверка, после которой будет дана соответствующая юридическая оценка, - уточнили стражи порядка.
О пострадавших не сообщается.
Комментарии0 комментарий(ев)