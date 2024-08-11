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10.08.2024, 19:25

В Японии предупредили об угрозе мегаземлетрясения

Новости Мира 0 0

Метеорологическое агентство Японии (JMA) выпустило предупреждение о возможном мегаземлетрясении в районе Нанкайского желоба, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Japan Times.

Фото: ©️ Jiji Press
Фото: ©️ Jiji Press

По данным JMA, вероятность сильного землетрясения в Нанкайском желобе относительно выше, чем обычно, но это не означает, что землетрясение обязательно произойдет в течение определенного периода времени. Ожидается, что предупреждение будет действовать в течение недели, но чиновники предупредили, что населению не следует терять бдительность даже после его снятия.

По данным кабинета министров Японии, JMA выпускает такие предупреждения, когда вдоль Нанкайского желоба наблюдаются аномальные явления или когда предполагается, что вероятность землетрясения резко возросла.

Информация агентства о мегаземлетрясениях в желобе Нанкай предоставляется на двух уровнях – «тревога», при которой не требуется эвакуация населения, и более высокий уровень предупреждения (оно означает, что людям следует быть более бдительными, а чиновники при этом настоятельно просят тех, кто не сможет быстро эвакуироваться, сделать это до того, как произойдет сильное землетрясение).

С сейсмологической точки зрения вероятность сильного землетрясения в Нанкайском желобе возросла в несколько раз, заявило агентство. Такие землетрясения случаются примерно раз в 100 лет, но точно их предсказать невозможно. Последнее произошло 21 декабря 1946 года и достигало магнитуды 8,1 - 8,4.

В заявлении JMA говорится, что в случае сильного землетрясения в Нанкайском желобе ожидаются сильные толчки на обширной территории от региона Канто до Кюсю, а также высокие волны цунами вдоль побережья Тихого океана от региона Канто до Окинавы.

По данным кабинета министров, сильные землетрясения в Нанкайском разломе исторически наносили серьезный ущерб. Согласно правительственным оценкам ущерба, опубликованным в 2012 году, цунами, вызванное мегаземлетрясением, может привести к гибели до 224 000 человек. Число погибших можно сократить примерно на 80 процентов, если принять достаточные меры по эвакуации сразу после землетрясения, уверяют японские власти.

Предупреждение о возможном мегаземлетрясении было выпущено после землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего 8 августа у побережья острова Кюсю. Как сообщалось ранее, премьер-министр Японии Фумио Кишида в связи с предупреждением решил отменить свою поездку по странам Центральной Азии.

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