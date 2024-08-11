У главного тренера сборной Узбекистана остановилось сердце на Олимпиаде

Главный тренер сборной Узбекистана по боксу Тулкин Киличев перенес остановку сердца на Олимпиаде-2024 в Париже в четверг 8 августа, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Sky Sports .

Фото: Olamsport

После победного финала боксера Хасанбоя Дусматова в финале весовой категории до 51 килограмма Киличев потерял сознание в зоне разминки для боксеров. На помощь пришли врач сборной Великобритании Харж Сингх и физиотерапевт Робби Лиллис. Им пришлось применить дефибриллятор.

Лиллис рассказал изданию о том, как они спасали человека на олимпийском стадионе.

Тренерская команда вернулась в зону разминки, и все они праздновали, а затем оттуда послышались крики, которые вовсе не были похожи на праздничные. Звали врача на помощь. Харж первый отреагировал, а я последовал за ним. Я подошел через 30 секунд с сумкой для оказания неотложной помощи, которую мы всегда носим с собой, - рассказал Робби Лиллис.

По словам физиотерапевта, Харж уже проводил сердечно-легочную реанимацию, когда он подошел к нему. Им пришлось отогнать всех тренеров, которые стояли рядом взволнованные, и дать разряд тока дефибриллятором.

Сначала тренер не приходил в сознание, Харж продолжал делать искусственное дыхание, и примерно через 20-30 секунд он внезапно пришел в сознание. Это было очень здорово!, - рассказал Лиллис.

Киличева доставили в больницу. Его состояние оценивается как стабильное.

41-летний Киличев возглавляет сборную Узбекистана с 2014 года. Под его руководством узбекские спортсмены выигрывали золотые медали три Олимпиады подряд.

В тренерском штабе Узбекистана не стали комментировать детали и сообщили, что с Тулкином Киличевом «все порядке, сейчас ему намного лучше».