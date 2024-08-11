Компания Disney озвучила самые ожидаемые фильмы ближайших нескольких лет

Даты выхода и другие подробности новых фильмов, включая название третьей части «Аватара», дополнения к франшизе «Звездные войны» объявили на масштабном фан-мероприятии Disney, сообщает Zakon.kz .

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По данным BBC, американская медиакорпорация Disney провела масштабное мероприятие с 9 по 11 августа 2024 года в Анахайме, Калифорния.

Подробности новых фильмов, включая название третьей части «Аватара», дополнения к франшизе «Звездные войны» и сиквела «Чумовой пятницы», раскрыли на масштабном фан-мероприятии Disney.

Кинорежиссер Джеймс Кэмерон заявил 12-тысячной аудитории, что «Аватар: Огонь и пепел» будет «не таким, как вы ожидаете», а американский актер Джон Фавро намекнул на новый фильм из вселенной «Звездных войн» под названием «Мандалорец и Грогу» с Педро Паскалем в главной роли.

Актеры Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис, звезды комедии 2003 года «Чумовая пятница», также появились на сцене, чтобы представить продолжение фильма «Чумовая пятница», выход которого запланирован на 2025 год.