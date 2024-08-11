Компания Disney озвучила самые ожидаемые фильмы ближайших нескольких лет

Даты выхода и другие подробности новых фильмов, включая название третьей части «Аватара», дополнения к франшизе «Звездные войны» объявили на масштабном фан-мероприятии Disney, сообщает Zakon.kz.
По данным BBC, американская медиакорпорация Disney провела масштабное мероприятие с 9 по 11 августа 2024 года в Анахайме, Калифорния.
Подробности новых фильмов, включая название третьей части «Аватара», дополнения к франшизе «Звездные войны» и сиквела «Чумовой пятницы», раскрыли на масштабном фан-мероприятии Disney.
Кинорежиссер Джеймс Кэмерон заявил 12-тысячной аудитории, что «Аватар: Огонь и пепел» будет «не таким, как вы ожидаете», а американский актер Джон Фавро намекнул на новый фильм из вселенной «Звездных войн» под названием «Мандалорец и Грогу» с Педро Паскалем в главной роли.
Актеры Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис, звезды комедии 2003 года «Чумовая пятница», также появились на сцене, чтобы представить продолжение фильма «Чумовая пятница», выход которого запланирован на 2025 год.
«Мы поддерживаем связь на протяжении многих лет, и мы очень близки друг другу, поэтому создается ощущение, будто мы продолжаем с того места, на котором остановились, и это действительно прекрасно», - сказала Линдси Лохан о своей экранной «матери».
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