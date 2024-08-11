Чем болеет Camry 70? Топ недостатков, о которых следует знать перед покупкой

В 2017 году с конвейера сошла новая модель Camry XV70, а претерпевшая рестайлинг XV75 – лишь спустя три года, в 2020-м. Парадоксально, но целый год у казахстанцев была возможность купить в салоне как «дорест», так и рестайлинг. «Была возможность» – это еще одна неосязаемая переменная, потому что очереди за автомобилем выстраивались «платные». Уж очень сильно у нас любят эту японскую изгнанницу, которую в стране восходящего солнца по сей день не шибко жалуют.

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Самой старой «семидесятке» сегодня уже 7 лет. В школу она отправляется с горстью хронических заболеваний, надышавшись нечистотами наших мегаполисов. Tengri Auto составил для вас топ «болезней», о которых нужно знать перед покупкой.

Для покупки XV70 нужен бюджет. Свое начало он должен брать от 7,5 миллиона тенге – эта не та сумма, с которой вы получите аппарат «сел и поехал». Низ рынка – это всегда игра в рулетку. Если вы человек азартный – welcome, но имейте в виду, что за лучшие варианты в кузове XV70 (даже не 75) сегодня просят до 20 миллионов тенге. Год машины будет 2020-й, а пробеги – менее 40 000 километров.

О главной болезни японки мы расскажем в самом конце, а начнем с наиболее встречающихся жалоб.

Закусывание руля при поворотах

Говорить о выработке узлов тут не приходится. Часто проблема сопровождает владельцев очень свежих экземпляров. Руль начинает «подкусывать» в крайних положениях. Он не возвращается в исходную позицию, а, наоборот, «магнитится» в сторону. Водитель в этот момент может испытывать неприятные ощущения, будто двигается на кривых колесах по разбитой дороге. Причина кроется в закусывании крестовин рулевого вала. Замена рулевого вала - дорогое удовольствие. К счастью, на сервисах давно научились менять отдельно крестовины. Стоят они меньше 10 000 тенге.

Форсунки низкого давления

Это еще одна проблема раскосой японки. Чаще всего она сопровождает владельцев машин с объемом двигателя 3,5 (2GR-FKS).

Если у кого-то плохой запуск на горячую, то бегом к дилеру менять форсунки, пока гарантия не закончилась, - предупреждает одноклубников один из владельцев Camry V70.

Большой болью владельцев является то, что течь форсунки начинают практически с завода, но многие этот момент игнорируют продолжительное время. При приобретении подержанной машины риск столкновения с недугом сводится к минимуму.

Бульканье и стук стоек

Так вышло, что это еще одна проблема в копилку «Камри», которая возникает на ранних пробегах. Дефект часто сопровождает владельцев при начале минусовых температур. Основные претензии к передним стойкам. Отзывных кампаний было несчетное количество, но Toyota вопрос решила. По гарантии (даже по истечении ее срока) многим уже установили модернизированные стойки. Ходом Toyota также решала другую насущную проблему: меняла опорные подшипники, чтобы грязь не летела под крышку капота. Эта детская болезнь производителю настолько сильно надоела, что все следующие модели сразу начали поставлять с модернизированными стойками. Перед покупкой этот момент, конечно же, лучше проверить.

Щелчки при нажатии на педаль газа

Звук некоторые владельцы описывают как «металлический». Часть из них смирилась, но не перфекционисты, которых эта полифония доводила до истерики. Парадоксально, но при перетряхивании всей ходовой части единственное, что вызывало подозрение, – ослабленный болт на шрусе. Да, в автомобилестроении тоже есть место вещам мистическим. Протяжка этого болта удивительным образом проблему решает. Если столкнетесь с этим нюансом, то на сервисе можете подтолкнуть своего мастера в нужном направлении.

Водопомпа

Это настолько частая проблема всех Camry, что говорить о ней просто моветон. Но и не сказать тоже нельзя. Водопомпа в V70 не стала исключением. Она получает звание самой непредсказуемой помпы всех времен и народов. Кто-то проезжает на них больше сотни тысяч километров, другие меняют каждые 10. Справедливости ради стоит заметить, что на V70 проблема чаще не в самой помпе, а в прокладке, которая начинает сопливить, если уровень антифриза на максимуме. Также непредсказуемо ведет себя крышка радиатора, которая может выйти из строя в самый неподходящий момент. Менять ее следует «по настроению» или сразу после покупки подержанного автомобиля.

Под номером 6 у нас самая грустная проблема «камриводов». Для многих она остается до сих пор нерешенной. О ней принято молчать, потому что «Toyota не ломается». Все веселье начинается с отметки на спидометре в 80 километров в час и заканчивается максимальной разрешенной скоростью на Капчагайской трассе. Мы нашли три решения, но какое из них поможет именно вам (и поможет ли), сказать точно не можем. Одни владельцы совершенно точно уверены, что проблема в неоригинальных колесах и нужна точнейшая балансировка колес (если не получилось в одном сервисе, попробуйте другой). Также, по их мнению, проблема кроется в настройке схождения. Вторым помогла замена привода. Третьи уверены, что проблема перекочевала еще с 55-го кузова:

Ослабляются болты подрамника ДВС ближе к салону. Каждое ТО подтягивало их, - утверждает бывалый «камривод».

Кожа

Ваш вес и габариты не имеют никакого значения – деформация неизбежна. С этим недостатком придется мириться или перешивать. Трескаться кожа на сиденьях начинает сильно позже, но вот растягиваться - гораздо раньше, чем того ожидаешь. Со временем салон начинает выглядеть неопрятно из-за того, что строгие кресла превращаются в кресла-мешки. Это достаточно неплохой индикатор для отслеживания реального пробега автомобиля.

Классические проблемы или преемственность поколений

Восьмым пунктом мы собрали классический набор болезней каждой из версий Camry V70. Владельцы уже давно считают эти нюансы «родными». Поголовно все сходятся во мнении, что самой беспроблемной является версия с двухлитровым двигателем, но есть у нее большой минус – ее нужно постоянно крутить, чтобы она хоть куда-то поехала. Стойки и проблемы с автоматической коробкой передач - это прерогатива моделей с объемом двигателя 2,5. Гибридная версия с двигателем 2,5 имеет тот же набор «болезней», что и бензиновый аналог, но к ним добавляется Li-on батарея. Она надежная, но не меняется секциями. Переводя на простой язык – дорого. Культовая Camry 3,5 буксует, перегревает автомат и на больших пробегах пьет масло. Выбор остается только за вами.

Глазастая эстетика

Головная оптика немного подвела. Морозы северных регионов, очевидно, были незнакомы японским инженерам, поэтому они не предусмотрели опцию принудительного отключения омывателя фар. Решается это выключением ближнего света в зимнее время на некоторое время (вечером). Если этот момент игнорировать, есть шанс сломать примерзший механизм омывателя и даже потерять примерзшие заглушки. Выглядеть это будет совсем не эстетично.

Главная проблема Camry V70

Лакокрасочное покрытие – это просто бич современного машиностроения. Производителя из Японии, к сожалению, эта проблема не обошла стороной. Ярые фанаты автомобиля утверждают, что толщина ЛКП в 113 микрон является едва ли не современным стандартом – удар держит. Другие же, кто часто гоняет по трассе, розовые очки давно сняли. Трясущийся капот и пороги принимают весь удар на себя. Спасение – оклейка бронепленкой. Остальные предпочитают просто махнуть рукой, утверждая, что «зайчики» станут проблемой следующих владельцев.