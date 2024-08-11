Как формируются пугающие воспоминания и можно ли от них избавиться – исследование

Ученые из Орхусского университета (Дания) в составе международного научного коллектива обнаружили, что нейроны миндалевидного тела помогают формировать воспоминания о «страшных» событиях, сообщает Zakon.kz .

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Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports (CellRep).

В рамках эксперимента ученые распределили мышей на две группы. На первую группу пять раз подряд воздействовали звуковым сигналом и последующим легким ударом электрическим током по лапе. Вторая группа мышей не подвергалась удару током, применялись только звуковые сигналы.

Через 24 часа всех мышей протестировали на наличие страшных воспоминаний. К животным вновь применили звук, который использовался в первой части эксперимента, но не били мышей током. Все они замирали при звуке, но мыши из первой группы оставались неподвижными намного дольше – они ожидали болевого воздействия, - говорится в исследовании.

Перед тем, как приступить ко второй части исследования, ученые пометили нервные клетки, которые активировались в мозге мышей при воспоминании о пугающем опыте. Эти клетки представляли собой тормозные нейроны в миндалевидном теле головного мозга. Активация этих клеток предотвращала острую реакцию мышей на страх. Когда ученые ограничили интенсивность работы таких нейронов, животные начали замирать на более длительное время, ожидая удара током.

Исследователи надеются, что на основе полученных результатов в будущем удастся разработать новые методы лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). При этом они признают, что, несмотря на сходство структуры человеческого и мышиного мозга, могут возникнуть сложности.