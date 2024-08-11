Устойчивых к излучению опасных бактерий обнаружили в микроволновках

Недавнее исследование учёных показало, что в микроволновках живет большое количество бактерий, и некоторые из них могут быть опасны для здоровья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Hi-News .

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СВЧ-излучение, создаваемое микроволновой печью, не несет опасности для здоровья. Оно является неионизирующим, то есть у него недостаточно энергии, чтобы повредить ДНК внутри клеток. Максимальный вред, который может получить из-за микроволнового излучения – это ожог. Однако есть и другой тип опасности.

В недавнем исследовании группа испанских ученых из стартапа Darwin Bioprospecting Excellence SL изучили 30 микроволновок и обнаружили внутри почти 750 различных видов микробов. Следует отметить, что печи для исследования были взяты из разных мест – частных домов, офисов, кафе и исследовательских лабораторий.

Конечно, не все виды бактерий опасны для человека, но некоторые микробы, обнаруженные в бытовых микроволновках, такие как Klebsiella, Enterococcus и Aeromonas могут вызвать серьезные заболевания. Об этом исследователи сообщают в издании Darwin Bioprospecting Excellence SL.

Клебсиеллы встречаются в фекалиях человека, также могут быть на коже и слизистых дыхательных путей, имеются в почве, поэтому часто встречаются на фруктах и овощах. Бактерия может вызывать пневмонию, инфекции крови, конъюнктивиты, менингиты, острые кишечные инфекции и другие некоторые заболевания.

В 2017 году ВОЗ причислила данный вид бактерий к наиболее опасным из-за их постоянно растущей резистентности к существующим антибактериальным препаратам. То есть они становятся все более устойчивыми к воздействию антибиотиков, а значит инфекции все сложнее поддаются лечению.

Enterococcus и Aeromonas также являются достаточно опасными бактериями. Например, энтерококки вызывают такие заболевания, как инфекции мочевыводящих путей, менингит, бактериемия (наличие бактерий в крови) и пр. Бактерии Aeromonas производит токсин аэролизин, который может привести к повреждению тканей органов. Правда, эта бактерия редко заражает здоровых людей.

На первый взгляд кажется странным, что внутри микроволновой печи, которая генерирует мощное электромагнитное излучение, живут бактерии. На самом деле этому можно легко найти объяснение. Электромагнитное излучение микроволновки не является ионизирующим, в отличие от, например, рентгеновского излучение. Поэтому оно не повреждает ДНК и не изменяет клетки.

Единственная причина, из-за которой микроорганизмы могут погибнуть внутри микроволновой печи – это высокая температура. Однако особенностью таких печей является то, что внутри них нагреваются не поверхности, а только сами продукты. К слову, по этой причине часто меняется вкус разогреваемых блюд не в лучшую сторону, а иногда продукты даже становятся вредными.

В микроволновке у бактерий больше шансов выжить, чем, например, в духовке.

Наличие таких бактерий Klebsiella, Enterococcus и Aeromonas не говорит о том, что от микроволновой печи необходимо срочно избавляться. На самом деле всевозможные бактерии присутствуют и на других кухонных поверхностях. Причем, как сообщается в исследовании, внутри микроволновой печи содержится отнюдь не больше бактерий, чем на других поверхностях.

Тем не менее, чтобы избежать возможных негативных последствий, необходимо предпринять определенные меры, а именно – печь нужно содержать в чистоте. Для этого время от времени внутренние поверхности и уплотнитель необходимо протирать дезинфицирующим моющим средством. Кроме того, нужно следить, чтобы внутри печи не оставались загрязнения от продуктов.