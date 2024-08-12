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11.08.2024, 21:00

Понедельник будет тяжелым: астрономы предупреждают о затяжной магнитной буре

Новости Мира 0 0

В эти выходные геомагнитная обстановка была нестабильной. Однако пик волнений в магнитосфере обещают на понедельник, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Doctorpiter.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Понедельник сам по себе день тяжелый. Исследования показали, что в начале недели самые низкие показатели производительности труда и самый высокий уровень эмоционального стресса. А тут еще и магнитные бури, которые прогнозируют на первый день рабочей недели.

По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитные колебания начнутся 12 августа с 3:00, слегка ослабнут днём и снова усилятся к вечеру, окончатся лишь в 21:00. К счастью, весь оставшийся август геомагнитная обстановка будет спокойная: вспышек на Солнце, которые бы повлияли на магнитное поле Земли, не ожидается. А следующую бурю обещают уже 1 сентября.

Интенсивность предстоящих возмущений магнитного поля Земли по шкале от 1 до 5 оценили на двойку (прогнозируемый уровень шторма — G2). Это считается умеренной бурей. При таких колебаниях могут возникать напряжения в энергосистемах, особенно в высоких широтах. Возможны сбои в работе радиосвязи, отклонения в орбитах спутников. Полярные сияния могут наблюдаться на более низких широтах.

Однако здоровью человека вспышки на Солнце не угрожают.

«Вредное излучение от вспышки не может пройти через атмосферу нашей планеты и физически повлиять на людей на Земле, - заявили в NASA еще в 2017 году. - Однако, если они достаточно интенсивны, вспышки могут нарушить атмосферу в слое, где распространяются сигналы GPS и связи».

Существуют потенциальные последствия для здоровья любого человека, подвергшегося воздействию этого высокоэнергетического излучения. Но на самом деле мы защищены, поскольку эти лучи и частицы поглощаются нашей атмосферой, - говорит Дейл Гэри, профессор физики Центра солнечно-земных исследований Технологического института Нью-Джерси в интервью Health.

Однако люди на самолётах, летящих на большой высоте над полюсами, могут подвергаться повышенному риску воздействия части этого излучения. Иногда маршруты полетов меняют в периоды необычной солнечной активности».

Влиянию космоса подвергаются те люди, у кого имеются какие-либо заболевания. У здорового человека магнитные бури никакого выраженного дискомфорта вызывать не должны, - говорит кардиолог Алексей Жито.

Врач назвал основные признаки метеозависимости:

  • головные боли;
  • изменение настроения;
  • боли в мышцах;
  • сонливость и бессонница;
  • тревожность;
  • приливы и жар;
  • головокружения;
  • боли в животе;
  • панические атаки.

У меня бывают пациенты, которые жалуются на плохое самочувствие из-за изменения погоды. В первую очередь мы выявляем заболевание, которое способствует проявлению неприятных симптомов, и лечим его. После лечения симптомы, как правило, ослабевают или исчезают совсем, - говорит кардиолог.

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