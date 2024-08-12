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12.08.2024, 07:32

Черный дым появился над Запорожской АЭС

Новости Мира 0 1

Вечером 11 августа над Запорожской АЭС, которая с начала марта 2022 года находится под контролем российских войск, появился густой черный дым. Украинская и российская стороны обвинили друг друга в провокации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Украинскую правду" и РИА Новости.

Кадры из видео
Кадры из видео

Так, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "россияне устроили пожар на территории Запорожской атомной электростанции".

"Россия с первого дня захвата Запорожской АЭС использует ее сугубо для шантажа и Украины, и всей Европы и мира. Ждем реакции мира, ждем реакции МАГАТЭ. Россия должна за это отвечать. Только украинский контроль над Запорожской станцией может гарантировать возвращение к нормальности и полной безопасности", - написал Зеленский в своем телеграм-канале. Он добавил, что "сейчас показатели по радиации в норме". И обнародовал видео пожара.

Начальник Никопольской районной военной администрации Украины Евгений Евтушенко сообщил в своем телеграм-канале, что согласно неофициальной информации, российские военные подожгли в градирне Запорожской АЭС "автомобильные шины в большом количестве".

"Возможно, это провокация, или попытка создать панику в населенных пунктах на правом берегу бывшего водохранилища. Сейчас ЗАЭС работает в штатном режиме", - отметил он.

По российской версии возгорание Запорожской АЭС произошло после обстрела со стороны ВСУ. Об этом, в частности, заявил так называемый губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"В результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС. На месте пожара работают сотрудники МЧС, ведется ликвидация очагов возгорания", - написал он своем телеграм-канале.

Балицкий подчеркнул, что угрозы парового взрыва и иных последствий нет - все шесть энергоблоков ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Радиационный фон вокруг станции и в самом городе в норме.

По данным "Росатома", "11 августа в 20:20 и 20:32 по одной из двух градирен Запорожской АЭС нанесено два прямых удара украинскими ударными БПЛА, в результате чего возник пожар с горением внутренних конструкций. К 23:30 силами МЧС основной пожар был потушен".

"Однако внутренним конструкциям градирни был нанесен серьезный ущерб. Угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка", - отметили в "Росатоме".

По словам директора по коммуникациям ЗАЭС Евгении Яшиной, атака ВСУ попрала базовые принципы МАГАТЭ, нарушив физическую целостность объекта. Она сообщила, что в результате ЧП никто не пострадал. Пожар в районе градирен удалось локализовать, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не выявили. Специалисты оценят нанесенный станции ущерб после ликвидации возгорания, а эксперты МАГАТЭ смогут ознакомиться с последствиями атаки, как только позволят условия безопасности.

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