Звезда «Служебного романа» раскрыла судьбу гонорара за фильм

Народная артистка РСФСР, звезда фильма «Служебный роман» Светлана Немоляева раскрыла судьбу гонорара, который она получила за участие в легендарной картине режиссера Эльдара Рязанова. Ее цитирует Prozvezd.

По словам актрисы, они с супругом, народным артистом РСФСР Александром Лазаревым, добавили денег к полученной за съемки в картине сумме и приобрели шубу. «И я приобрела каракуль у приятельницы, так как в магазинах ничего не было. Эта шуба живет в моем гардеробе и спустя 47 лет!» — поделилась Немоляева.