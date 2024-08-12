Взятка в полмиллиона долларов: вице-министра энергетики задержали в Украине

При получении взятки в полмиллиона долларов задержан заместитель министра энергетики Украины, передает Tengrinews.kz .

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По данным Службы безопасности Украины, министр энергетики помог разоблачить "масштабную коррупционную схему".

"Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро Украины при содействии министра энергетики Украины разоблачили масштабную коррупционную схему, которую организовал его заместитель. В результате комплексных мероприятий заместитель главы Минэнерго задержан в Киеве на взятке в полмиллиона долларов", - говорится в официальном сообщении СБУ.

За эту сумму чиновник, пользуясь своими полномочиями, пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать в пользование горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района Донецкой области.

Также сообщается о задержании трех сообщников вице-министра. Мера пресечения для всех задержанных еще не определена.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.