Назван способ похудеть за 14 дней и сохранить результат

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Юрпалова заявила, что необходимо включить в тренировочный план силовые упражнения, которые помогут укрепить мышцы и ускорить обмен веществ. Она посчитала, что важно найти баланс между кардиотренировками и силовыми упражнениями для достижения оптимальных результатов.

Эксперт обратила внимание на то, что похудение на 0,5-1 кг в неделю считается здоровым и нормальным. Такой подход позволяет организму аккуратно адаптироваться к изменениям, не нанося ему вреда. Также она рекомендовала отдавать предпочтение полезным и нежирным углеводам, таким как овощи, крупы, фрукты и нежирные молочные продукты.

Ранее фитнес-тренер Елена Соболь рассказала о том, чем полезен читмил для тех, кто хочет похудеть. Она подчеркнула, что у худеющих может наступить стабилизация веса, так как лишние килограммы перестают уходить из-за адаптации организма к ограничению калорий.