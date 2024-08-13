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12.08.2024, 19:14

Курская область: что заявили Путин и Зеленский

Новости Мира 0 1

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание и назвал главные задачи в связи с ситуацией в Курской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Российскую газету".

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По мнению президента России, "противник будет пытаться и дальше дестабилизировать ситуацию в приграничной зоне с целью раскачать внутриполитическую ситуацию в России".

Владимир Путин считает, что противник пытается улучшить свои переговорные позиции, а также замедлить продвижение российских войск.

"Главная задача стоит, безусловно, перед министерством обороны - выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы", - сказал он на совещании.

В ходе совещания Путину также сообщили о глубине проникновения ВСУ. Населенные пункты, районные центры в Курской области опустели. В регион прибывают части Минобороны для вытеснения противника. Жители приграничных сел перемещены в безопасные места, а сами села занимают военные.

"Глубина проникновения противника 12 километров, ширина - 40 километров. Под его контролем находится 28 населенных пунктов", - рассказал глава Курской области.

Ситуация в Курской области: что известно к этому часу

Как пишет издание УНИАН, по последним данным, украинских военных заметили в 22 километрах юго-восточнее от города Суджа - около села Гирьи. Это говорит о дальнейшем продвижении ВСУ на Курском фронте.

Кроме того, СМИ пишут, что украинские войска роют окопы в Курской области России, и это является признаком того, что они планируют там остаться.

Следственный комитет России заявил, что Украинской стороной в Курской области активно используется тяжелая техника и вооружение, поставленные странами НАТО, пишет РИА Новости.

По данным украинского центра оборонных стратегий, северная группировка российских войск пытается перебросить к линии фронта от 10 до 11 батальонов - всего, возможно, 4 000 военнослужащих.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Украинском молодежном форуме "Свободные мечтать".

"От имени нашего государства я могу пообещать, мне кажется, самое главное: Украина несмотря на жесткие обстоятельства войны не будет иметь потерянного из-за войны поколения. Мы завершим эту войну так как нужно нашей Украине, нашему государству, нашим людям, и вернем безопасность государству, нашей украинской молодежи", - подчеркнул Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал наступление вооруженных сил страны в Курской области России, заявив, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинформировал его о "переносе войны на территорию агрессора".

Он похвалил украинские войска за их работу, заявив, что отметил доклады военных чиновников об их успехах. Зеленский также подчеркнул "способность Украины оказывать давление на агрессора, что знаменует собой значительный сдвиг в динамике конфликта" по мере его распространения на российскую территорию.

При этом никаких подробностей о текущем положении подразделений ВСУ на территории Курской области и дальнейших планах украинских военных Зеленский приводить не стал.

Утром 6 августа вооруженные силы Украины внезапно вошли в Курскую область России при поддержке беспилотников и артиллерийского огня.

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