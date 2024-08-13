К каким страшным заболеваниям может привести недосып

Хронический недосып может привести к развитию тяжелой депрессии, ожирения и тревожного расстройства. Об этом сообщили американские ученые из Университета Вандербильда (Vanderbilt University), передает Toppress со ссылкой на Ura.news, передает toppress.kz
«Анализ данных показал, что низкое качество сна и нерегулярные режимы сна связаны с увеличением риска фибрилляции предсердий, тяжелой депрессии, ожирения, тревожного расстройства, гиперлипидемии (аномально повышенный уровень липидов) и гипертонии».
Отмечается, что ученые провели анализ режимов сна 6785 взрослых, учитывая их возраст, пол, рост, вес, расу и историю заболеваний.
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