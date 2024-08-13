О чем говорил Дональд Трамп в интервью Илону Маску

Дональд Трамп дал большое интервью Илону Маску, в котором рассказал о покушении на него, своем отношении к войне в Украине и своей сопернице на выборах, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Кандидат в президенты США и владелец социальной сети X общались на платформе этой соцсети в течение более двух часов. Интервью проходило в комплиментарной и даже дружеской атмосфере, и Маск практически сразу признался, что поддерживает кандидатуру Трампа. При этом сама трансляция запустилась на 40 минут позже запанированного. По словам Маска, причиной задержки стала массированная DDoS-атака.

Покушение на Трампа

Кандидат в президенты США рассказал, что сразу понял, что пуля попала ему в ухо. Он удивился, что было так много крови. По словам Трампа, его спас поворот головы за долю секунды до выстрела.

"Нелегальная миграция спасла мне жизнь. Это было чудо. Если бы я не повернул голову, я бы сейчас с тобой не разговаривал, как бы ты мне ни нравился", - сообщил Трамп.

Собеседник пояснил Маску, что имеет в виду таблицу с данными по нелегальной миграции в США, на которую он посмотрел в момент выстрела. Он назвал случившееся "божьим промыслом" и заявил, что еще больше поверил после этого в бога, а также сообщил, что "теперь будет спать" с этой таблицей. Также Трамп оценил работу секретной службы США. По его словам, агентам удалось быстро прикрыть его своими телами, а снайперу - уничтожить стрелявшего, пока он не ранил других людей. При этом экс-президент подверг критике общую координацию работы правоохранителей, так как один из полицейских заранее предупреждал о подозрительном мужчине.

О Байдене и Харрис

Собеседник Маска заявил, что остается невысокого мнения о своих оппонентах на выборах. Действующего президента США он сравнил с овощем, сообщив, что "его IQ и так был не высок, а сейчас отсутствует полностью". Также президент, по его словам, "едва может передвигаться".

При этом Трамп отметил, что в стане демократов недавно произошел "переворот" и "демократы вывели президента за сарай и застрелили его". Новую соперницу в лице Камалы Харрис Трамп назвал еще более некомпетентной, чем Байден.

"Честно говоря, я думаю, что она более некомпетентна, чем он, и это о чем-то говорит, потому что он не слишком хорош", - отметил Трамп.

При этом кандидат от республиканцев сделал своей сопернице и неожиданный комплимент, отметив, что она "прекрасно" выглядит на последней обложке журнала Time, сравнив ее со своей женой Меланией. В целом Трамп охарактеризовал Харрис как радикального демократа и "сторонницу нелегальной миграции".

Отношения с Россией и Китаем

Трамп заявил, что хорошо знал российского президента Путина, когда руководил США, и был в хороших отношениях с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. По его словам, он не допустил бы возникновения кризиса в отношениях с этими странами.

"Они лучшие в своем деле. Они жесткие, они умные, они жестокие, и они будут защищать свои страны. И когда они видят Камалу, когда они видят Байдена, они попросту не могут в это поверить", - отметил Трамп.

Он заявил, что в случае победы надеется наладить хорошие отношения с Путиным. Также, по его словам, не следует допускать "совпадения интересов России и Китая" и их союза. Трамп считает, что США необходим президент, который был бы способен противостоять им. В ходе интервью он также заявил, что Китай "очень скоро догонит или даже превзойдет нас по ядерному арсеналу".

Комментируя войну в Украине, кандидат в президенты США отметил, что у ВСУ не хватает личного состава и они вынуждены призывать в армию молодых и старых мужчин, а Россия "победила Германию вместе с нами и сама победила Наполеона. Знаете, они существуют уже давно. Они - большая боевая сила".

Интервьюируемый также отметил, что "умный президент мог бы остановить этот конфликт". Он также назвал глупыми утверждения Байдена о возможности принятия Украины в НАТО.

Внутренние вопросы США

Маск и Трамп снова обсудили проблему миграции. По словам кандидата в президенты, в США приезжают "опасные люди и убийцы из таких стран, как Конго". Он заявил, что будет жестко пресекать миграцию, отметив, что в США едут люди со всего мира и не только из Мексики.

Также Трамп негативно высказался по поводу экономической политики нынешнего руководства страны.

"Я думаю, у нас самая худшая инфляция за 100 лет", - заявил бывший президент.

По словам Трампа, следует ограничить расходы бюджета и урезать многие программы. Он предлагает создать правительственную комиссию по эффективности, которая будет проверять расходы. К примеру, он предложил закрыть департамент образования США и вернуть его функции отдельным штатам.

Напомним, что накануне вечером предприниматель и миллиардер Илон Маск неожиданно сообщил, что возьмет интервью у кандидата в президенты США Дональда Трампа.