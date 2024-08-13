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13.08.2024, 14:19

Казахстанские ИИН и банковские карты свободно продаются в России – эксперт

Новости Мира 0 1

Директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев отмечает, что дистанционное оформление казахстанских ИИН, банковских счетов и карт вызывает вопросы о легальности таких операций, передает Liter.kz.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Казахстанский эксперт опубликовал пост в своем Telegram-канале. В нем он утверждает, что российские блогеры продвигают предложения, по которым можно получить ИИН и карту казахстанского банка, не выезжая из страны. Однако, по его словам, возникают сомнения в законности таких предложений.

“Некоторые российские блогеры рекламируют услуги по удаленному оформлению казахстанских банковских карт. Согласно рекламным материалам, за сумму в 21 тысячу рублей (около 110 тысяч тенге) можно оформить пожизненный ИИН и открыть карту Freedom банка всего за неделю, не посещая Казахстан. Утверждается, что компания открывает до тысячи карт в месяц и за годы работы оформила десятки тысяч карт”, – пишет Калиев.

Политолог подчеркивает, что для такого рода операций требуется наличие хорошо отлаженных связей с сотрудниками банков и Центров обслуживания населения (ЦОН), которые оформляют ИИН без личного присутствия.

“Это вызывает подозрения, что речь может идти о преступной деятельности, требующей вмешательства правоохранительных органов”, – отмечает он.

По его мнению, предоставление казахстанских карт россиянам может угрожать безопасности банковского сектора и экономике Казахстана, особенно если такие действия способствуют обходу международных санкций.

Калиев предлагает Министерству цифровизации и правоохранительным органам провести проверку удаленного присвоения ИИН и аннулировать такие документы, а Национальному банку – проверить деятельность Freedom банка и закрыть счета, открытые в обход правил.

Редакция сайта Liter.kz обратилась за комментариями в пресс-службу Freedom банка, но ответа пока не получила.

Ранее депутат Мажилиса Мурат Абенов привлек внимание властей к незаконной деятельности сайта, который предлагает за деньги оформить иностранцам казахстанский ИИН. Он также призвал Минцифры не давать разрешения банкам второго уровня на выдачу ИИН.

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