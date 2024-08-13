Казахстан и Турция готовят новое соглашение в военной сфере

На портале "Открытые НПА" опубликован проект соглашения между правительствами Казахстана и Турции о транзите военного имущества и персонала через воздушное пространство обеих стран, передает Tengrinews.kz .

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В пояснительной записке уточняется, что подписание соглашения направлено на создание правовой основы и определение условий для транзита через воздушное пространство двух государств военного имущества и персонала.

А в самом соглашении есть пункты о национальной безопасности стран-подписантов.

"Если одна из сторон решит, что транзит военного имущества и персонала сторон не соответствует положениям настоящего соглашения или представляет угрозу национальной безопасности государствам сторон или другим вопросам, определенным законодательством государств сторон, она сохраняет за собой право отклонить любое разрешение на транзит, а также приостановить или отменить те разрешения на транзит, которые были предоставлены ранее", - говорится в проекте соглашения.

В соглашении упоминается информационная безопасность.

"Стороны обеспечивают защиту информации, полученной или предоставленной в рамках настоящего соглашения, в соответствии с законодательством государств сторон и соглашением между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о взаимной защите секретной информации в военной области от 13 сентября 2018 года. Информация не может быть раскрыта или передана третьей стороне без предварительного письменного согласия стороны, предоставляющей информацию", - отмечено в документе.

Также в нем говорится, что информация, полученная в ходе реализации положений этого соглашения, не может быть использована одной из сторон против интересов другой.

И даже после того, как прекратится действие этого соглашения, разглашать полученную информацию будет запрещено.

Соглашение будет действовать в течение пяти лет и автоматически продлеваться на следующий пятилетний период, если ни одна из сторон не выразит намерения прекратить сотрудничество в рамках этого документа.

От имени Казахстана соглашение подпишет министр обороны Руслан Жаксылыков.

Документ опубликован на "Открытых НПА" 13 августа и будет на обсуждении до 27 августа.

Напомним, в июне 2023 года Президент Казахстана побывал в Анкаре на инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана после его победы на президентских выборах.

Эрдоган же приезжал с рабочим визитом в Астану в ноябре того же года, а затем в июле 2024-го принял участие в Саммите ШОС в столице Казахстана.