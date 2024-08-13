Самую дорогую в мире зажигалку создали во Франции

Французский люксовый бренд ST Dupont разработал и изготовил самую дорогую в мире зажигалку Louis XIII Fleur de Parme из 400 граммов чистого золота, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет Oddity Central, такой необычный заказ компания получила от миллиардера из Гонконга Стивена Ханга. Как выяснилось, мужчина страстно увлеченного французской историей.

Отмечается, что зажигалка выполнена в виде короны и изготовлена из 400 гр. чистого золота, а также покрыта 152 сапфирами общим весом 41 карат.

Согласно данным издания, стоимость такой зажигалки составляет примерно 500 тыс. долларов. Над изготовлением шесть месяцев работала команда из 80 мастеров с "глубоким знанием французской культуры и истории".