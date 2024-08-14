"Пролетел всю Европу без билета": норвежец сумел дважды попасть на борт самолета "зайцем"

Жителю Норвегии удалось дважды сесть в самолет без билета и даже долететь до Швеции, рассказывает Tengri Life со ссылкой на Bild .

Иллюстративное фото: depositphotos.com/dimkamystery

4 августа мужчина миновал пост билетного контроля в аэропорту Мюнхена - он встал так близко к другому путешественнику, что они оба прошли через автоматический турникет. Сотрудники, которых он встретил после, не попросили предъявить посадочный талон, и норвежец сумел сесть в самолет. На этом этапе он провалился - все места оказались забронированными, и "зайца" передали полиции.

На следующий день он снова приехал в аэропорт. Следуя той же схеме, он сел на рейс Lufthansa 2418 до Стокгольма и вылетел в 14:55. Обнаружили безбилетника только потому, что сразу же после посадки он захотел вернуться в Мюнхен и этим привлек к себе внимание.

"За свою карьеру полицейского я никогда с таким не сталкивался. Аэропорт должен объяснить, как такое могло произойти. Климатические активисты взламывают ограждения, а теперь пассажир летит через всю Европу без билета", - прокомментировал инцидент глава немецкого профсоюза полиции Андреас Роскопф.

В аэропорту Мюнхена проводят расследование по поводу случившегося. Тем же занимается полиция аэропорта. Гражданина Норвегии обвиняют "в незаконном проникновении на борт и мошенничестве".