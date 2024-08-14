Мужчина услышал одну просьбу невесты и задумался об отмене свадьбы

Мужчина рассказал на портале Reddit, что задумался об отмене свадьбы после того, как услышал одну просьбу невесты относительно торжества. В комментариях многие пользователи выразили мнение, что его возлюбленная не готова к браку, передает Lenta.ru
По словам автора поста, они с невестой уже три года состоят в отношениях, а полгода назад заключили помолвку. Недавно, когда пара обсуждала предстоящее торжество, женщина внезапно поинтересовалась, где на свадьбе будет стоять фотография ее бывшего мужа, которого уже нет в живых. Как признался мужчина, вопрос возлюбленной озадачил его.
Женщина пояснила, что хочет, чтобы фотография ее покойного мужа стояла на столе новобрачных. Кроме того, она решила держать его снимок в руках во время фотосессии. «Я сказал ей, что не хочу этого и что, хотя я понимаю, насколько он важен для нее, мне было бы некомфортно, если бы его фото присутствовали на нашей свадьбе», — раскрыл рассказчик.
После этого пара поссорилась, невеста обвинила жениха в том, что он ревнует ее. Как указал пользователь Reddit, он, в свою очередь, решил отложить свадьбу и стал задумываться о том, чтобы и вовсе отменить бракосочетание.
«Это какой-то перебор. Она не готова выйти за тебя замуж», «Одно дело, если бы вы зажгли свечу в память о нем или что-то такое, но когда она хочет посвятить ему начало вашей совместной жизни — это серьезный тревожный звонок», — высказались комментаторы. Многие также выразили мнение, что невесте рассказчика требуется психотерапия.
Комментарии1 комментарий(ев)