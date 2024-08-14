Ужасы Олимпиады: девушку убили после закрытия Игр в Париже

21-летняя девушка, которая работала на закрытии Олимпийских игр в Париже, была найдена при смерти в собственном доме, передает Tengri Sport .

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Об исчезновении девушки сообщила в полицию мать убитой. По ее словам, дочь была аккредитована на церемонию закрытия Олимпийских игр.

"Молодая женщина была найдена мертвой в квартире в ночь с понедельника на вторник в Париже. Она была убита в своем доме при невыясненных обстоятельствах. Ее парень, которого она знала два года, был взят под стражу полицией. При первоначальном осмотре трупа были обнаружены гематома на левой стороне головы и рана на шее", - сообщает La Parisen.

Изначально сообщалось, что девушка была волонтером Олимпиады, но затем выяснилось, что жертва работала стажером в отделе коммуникаций стадиона "Стад де Франс", где проходило закрытие Игр.

Отмечается, что подозреваемый в убийстве молодой человек отправил знакомым жертвы сообщения, где утверждает, что совершил "глупость". Сейчас он находится под стражей и ожидает предъявления