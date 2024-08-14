Женщина нашла на берегу бутылку с посланием из 1945 года

The Washington Post: на пляже во Флориде нашли бутылку с посланием из 1945 года, передает Lenta.ru

Фото: Scott Van Hoy / Unsplash

Жительница американского штата Флорида нашла на берегу океана бутылку с посланием, написанным 79 лет назад. Об этом сообщает издание The Washington Post.

46-летняя Сюзанна Флеймент-Смит заметила бутылку, когда убирала мусор, который остался на пляже после тропического шторма «Дебби». Внутри она заметила листок бумаги со строчками, написанными от руки.

Женщина отнесла бутылку домой и вскрыла ее в присутствии семьи. Внутри действительно оказался листок бумаги — бланк учебного лагеря ВМФ США, расположенного в 1100 километрах от Флориды. На нем стояла дата: четвертое марта 1945 года.

За прошедшие десятилетия чернила выгорели на солнце, поэтому прочитать письмо оказалось непросто. Судя по тексту, это была переписка двух друзей, служивших в американском флоте во время Второй мировой войны.

Письмо было адресовано некоему Ли. Флеймент-Смит опубликовала фотографию послания в соцсети и надеется найти родственников этого человека.