Снимать отпечатки пальцев у всех въезжающих планируют в Турции

В Турции намерены снимать отпечатки пальцев у всех въезжающих в страну. Кроме того, планируется чипировать удостоверения личности тех, кто получил статус временной защиты, передает NUR.KZ

Иллюстративное фото: MediaNews Group/Orange County Register via Getty Images

"РИА Новости" со ссылкой на газету Sabah пишет, что власти Турции намерены снимать отпечатки пальцев у всех въезжающих в страну. Об этом заявил министр внутренних дел Али Ерликая.

"Министр внутренних дел Ерликая также объявил (...) о важном проекте на будущее и сообщил, что при въезде в Турцию будут сниматься отпечатки пальцев, как в США и Великобритании", - говорится в публикации.

Кроме того, добавил министр, планируется чипировать удостоверения личности тех, кто получил статус временной защиты, особенно сирийцев.

На сайте РБК добавили, что в начале июля парламент Турции принял поправки к закону о гражданской авиации, которые, в том числе ужесточают процедуры досмотра пассажиров в аэропортах.

Правила будут соответствовать нормам Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция), которые дают разрешение сотрудникам службы безопасности досматривать личный багаж пассажиров, в том числе электронные устройства, на входе в терминал и при входе в зону посадки.

Сообщается, что пассажиров, отказавшихся предоставить вещи для досмотра, не пустят в аэропорт или зону вылета. Запрещенные к провозу вещи и предметы будут конфискованы на месте.