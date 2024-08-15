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15.08.2024, 08:03

ВОЗ объявила "чрезвычайную ситуацию международного значения" из-за вируса Mpox

Новости Мира 0 1

В среду, 14 августа, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян (вирус Mpox) чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"Обнаружение и быстрое распространение новой разновидности оспы обезьян в восточной части Демократической Республики Конго, ее обнаружение в соседних странах, которые ранее не сообщали о случаях оспы обезьян, и потенциальная возможность дальнейшего распространения в Африке и за ее пределами вызывают большую тревогу. В дополнение к другим вспышкам других разновидностей оспы в других частях Африки очевидно, что для прекращения этих вспышек и спасения жизней необходимы скоординированные международные ответные меры", - отметил глава ВОЗ.

Накануне Африканский союз объявил чрезвычайную ситуацию на всем континенте в связи с распространением вируса Mpox, сообщает Анадолу.

"Объявление вспышки вируса Mpox чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей континентальное значение, не является произвольно принятым решением, это обязательно", - заявил глава Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Жан Касея.

Он призвал правительства стран Африки сотрудничать с CDC для предотвращения распространения вируса, пообещав обеспечить континент вакциной. Касея сообщил, что о случаях заражений и летальных исходов общественность будут еженедельно информировать на брифинге.

Согласно опубликованному CDC отчету, по состоянию на восьмое августа в 13 африканских странах вирусом заразились 2822 человека, зафиксировано 14 719 подозрительных случаев. Вирус унес жизни 517 человек, включая 511 в Демократической Республике Конго.

Вирус оспы М передается от грызунов, таких как мыши и белки, или от инфицированных людей. Самые распространенные причины заражения - прикосновение к сыпи на теле, использование зараженной одежды, простыней и подобных предметов, а также контакт с биологическими жидкостями.

Первые симптомы могут появиться в течение 5-21 дня после заражения вирусом. Вирус вызывает высокую температуру, головную и мышечную боль, увеличение лимфатических узлов, усталость, озноб и волдыри на коже, похожие на ветряную оспу.

Заболевание, не имеющее специфического метода лечения, лечат противовирусными препаратами. В большинстве случаев заболевание протекает в легкой форме и выздоровление происходит в течение нескольких недель.

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