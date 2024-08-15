В Windows обнаружили 90 уязвимостей

Корпорация Microsoft обнаружила и устранила 90 критических уязвимостей в операционных системах Windows. Об этом сообщает издание The Hacker News, передает Lenta.ru

Фото: Uwe Anspach / dpa / Globallookpress.com

Уточняется, что из 90 ошибок семь имеют рейтинг «критические», 79 — «важные», 1 — «умеренные». Уязвимости были устранены вместе с выходом патча, который специалисты корпорации выпустили во вторник.

Журналисты медиа отметили, что шесть уязвимостей активно эксплуатировались злоумышленниками для взлома компьютеров пользователей. К ним отнесли CVE-2024-38189, CVE-2024-38178, CVE-2024-38193, CVE-2024-38106, CVE-2024-38107 и CVE-2024-38213. Специалисты объяснили, что большая часть связанных с ошибками инцидентов касается социальной инженерии — так, в случае с CVE-2024-38213 хакер должен убедить пользователя открыть на устройстве вредоносный файл.

Авторы издания отметили, что в Microsoft еще не устранили известные проблемы CVE-2024-38202 и CVE-2024-21302, о которых ей сообщили независимые исследователи. В компании отметили, что характер системных «брешей» не подразумевает немедленного реагирования, и уязвимости будут устранены позднее.

Ранее специалисты компании Fortra нашли в Windows 10 и 11 уязвимость, которая вызывает появление критических ошибок. Проблема касается всех актуальных версий операционных систем от Microsoft.