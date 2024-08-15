Россиянин описал отношение к туристам в Дагестане словами «нет брюк — нет кофе»

Россиянин побывал в Дагестане и рассказал, как местные жители относятся к туристам. Его слова приводит тревел-блогерша Елена Лисейкина на личной странице в «Дзен» , передает Lenta.ru

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Путешественник рассказал автору, что в Дагестане не принято ходить с открытыми плечами и ногами. Мужчины носят на улицах только длинные штаны, а женщины прикрывают колени, живот и плечи. Туристов можно встретить в более откровенной одежде, но, по словам россиянина, местные редко делают им замечания, хотя бывают и исключения.

«Нет брюк — нет кофе», — такими словами автор описала ситуацию, в которой оказался ее знакомый. Он зашел в кафе в шортах, несмотря на табличку с указанием дозволенной формы одежды. Турист объяснил, что за несколько дней в Дагестане привык, что на это почти не обращают внимание.

«Бариста сказал, чтобы в следующий раз я в шортах туда не заходил. Но кофе налил», — поделился он. При этом россиянин обратил внимание, что жители региона в целом приветливо и вежливо встречают гостей, поэтому местные правила невольно хочется соблюдать.

Однако другую российскую туристку в Дагестане разочаровал сервис. Ей не понравился отель, в котором она остановилась, а местность не впечатлила.