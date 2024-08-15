В Туркменистане прекратили продажу SIM-карт

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Ранее жителям Туркменистана нужно было пройти ряд процедур и простоять в очереди для получения карты. Теперь же возникла другая проблема: "симки" вовсе нельзя приобрести.

По данным туркменской службы "Радио Свобода", сотрудники единственного мобильного оператора "Алтын Асыр" объясняют возникшие проблемы тем, что у компании нет технической возможности для увеличения количества новых карт.

Согласно публикации, продажу в стране стали ограничивать еще в 2023 году. Позднее в офисах компании образовались очереди за ними, места в которых, как сообщается, были заняты до весны 2024 года.

Ограничения и запреты в Туркменистане не редкость. К примеру, еще в 2022 году в стране ужесточили контроль за внешним видом женщин и девушек. Борьбу власти теперь ведут не только на улицах, в салонах красоты, высших учебных заведениях, но и в государственных учреждениях и на предприятиях.