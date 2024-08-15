WhatsApp установил новый запрет для пользователей

Мессенджер WhatsApp продолжает улучшать свою платформу, добавляя новые функции для повышения конфиденциальности и безопасности пользователей, передает Tengri Life.
В последнем обновлении приложения пользователи заметили, что появилась новая мера защиты – запрет на создание скриншотов и запись экрана с фотографиями профиля пользователя. Теперь, если пользователь пытается сделать снимок экрана, на котором отображается фотография профиля другого человека, WhatsApp автоматически блокирует эту возможность. На экране появится уведомление о том, что выполнение действия невозможно из-за установленного ограничения.
Фото: приложение WhatsApp
Аналогичный запрет распространяется и на запись экрана, поэтому у пользователей также отсутствует возможность создать видеозапись с фотографиями профиля других пользователей.
Фото: приложение WhatsApp
Новая функция направлена на усиление защиты персональных данных пользователей. Разработчики стремятся предотвратить скачивание и распространение фотографий профиля третьими лицами. Теперь владельцы аккаунтов могут быть уверены, что их фотографии не могут быть сохранены или использованы без их согласия.
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