Побит мировой температурный рекорд

Июль 2024 года мог быть самым жарким месяцем в истории наблюдений, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт ООН.

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По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, минувший месяц был самым жарким июлем в истории. Средняя температура на 0,03 градуса Цельсия превысила показатель июля 2023 года. Ученые также предположили, что это был самый жаркий месяц за всю историю наблюдений.

"Широко распространенные, интенсивные и продолжительные волны тепла за прошедший год обрушились на каждый континент. По меньшей мере в десяти странах были зарегистрированы ежедневные температуры более 50 градусов Цельсия в более чем одном месте. Становится слишком жарко, и с этим уже трудно справляться", – сказала генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) Селеста Сауло.

По ее словам, в Долине смерти в Калифорнии зарегистрирована рекордная среднемесячная температура – 42,5 градуса Цельсия.

"Возможно, этой новый мировой рекорд. Даже отдаленные ледяные щиты Антарктиды оказались под воздействием жары", – добавила эксперт.

В июле во многих районах Средиземноморья и Балкан наблюдались продолжительные волны тепла, что привело к человеческим жертвам и отрицательно сказалось на здоровье населения в целом. В исследовании, проведенном учеными организации World Weather Attribution, говорится, что волны тепла в Средиземноморье – в Греции, Италии, Испании, Португалии, Франции и Марокко – не произошли бы без изменения климата, вызванного деятельностью человека.

Несколько стран, включая Грецию, Венгрию, Словению, Хорватию и Болгарию, сообщили о самом теплом июле за всю историю наблюдений. За последние четыре года в Греции были зафиксированы три из четырех самых теплых июльских месяцев за как минимум 80 лет.

Обсерватория Фабра в Барселоне, Испания, зарегистрировала новый рекорд максимальной температуры – 40 градусов Цельсия.

В США, по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, за последние 30 дней было установлено более 80 температурных рекордов.

Первого августа Лас-Вегас установил новый рекорд – 43 дня подряд с максимальной температурой 40,5 градуса Цельсия или выше (предыдущий рекорд составлял 25 дней в 2017 году).

2 августа в США произошло 94 крупных лесных пожара. С начала года пожары сожгли 1 816 645 гектаров леса, что значительно больше среднего показателя площади выгоревшей территории за период с 2014 года по 2023 год.

По состоянию на 3 августа в Канаде бушевало 829 пожаров, из них более 250 вышли из-под контроля.

Согласно новому анализу Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), почти полмиллиарда детей живет в районах, где экстремально жарких дней сейчас вдвое больше, чем 60 лет назад.

Экстремально жаркими считаются дни, когда температура составляет 35 или более градусов Цельсия. У многих из детей, оказавшихся в таких жестких климатических условиях, нет доступа к инфраструктуре или услугам, которые помогли бы им легко справиться с жарой.

"Экстремальная жара усиливается, негативно сказываясь на здоровье, благополучии и повседневной жизни детей", – сказала исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

По данным фонда, дети в Западной и Центральной Африке чаще других сталкиваются с экстремальной жарой. 123 миллиона детей теперь в среднем более трети года живут в условиях температуры выше 35 градусов по Цельсию. Так, число экстремально жарких дней в Мали достигает 212 дней в год, в Нигере – 202 дней, в Сенегале – 198 дней, в Судане – 195 дней.

В Латинской Америке и Карибском бассейне почти 48 миллионов детей живут в районах, где наблюдается в два раза больше чрезвычайно жарких дней, чем 60 лет назад. В Соединенных Штатах 36 миллионов детей подвергаются воздействию волн тепла в два раза чаще, чем 60 лет назад.

Тепловой стресс, вызванный воздействием экстремальной жары, представляет особую угрозу для здоровья и благополучия детей и беременных женщин, особенно если нет возможности охлаждать организм. Он может вести к осложнениям беременности, такими как гестационные хронические заболевания, и неблагоприятным исходам родов, включая мертворождение, низкий вес при рождении и преждевременные роды.

Избыточный уровень теплового стресса также ведет к недоеданию и неинфекционным заболеваниям среди детей и делает их более уязвимыми к инфекционным болезням, которые распространяются при высоких температурах, таким как малярия и лихорадка денге.