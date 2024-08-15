300 миллионов: стала известна реакция Хабиба Нурмагомедова на долги

По сообщениям СМИ, легендарный боец UFC из Дагестана Хабиб Нурмагомедов оплатил долги перед налоговой службой России, передает Tengri Sport .

Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov/

Ранее российские СМИ сообщили, что у самого богатого спортсмена страны обнаружен долг в 306 миллионов 688 тысяч 389 рублей. Хабиб не высказывался о происходящем, а в СМИ появилась информация о его взаимодействии с ФНС.

"Хабиб Нурмагомедов закрыл все долги перед российской налоговой. Боец выплатил все 302 миллиона рублей", - сообщает телеграм-канал SHOT.

Отметим, что ранее СМИ сообщали, что в случае, если легенда UFC не закроет налоги, ему может грозить тюрьма.