"Закончим эту драчку": президент Беларуси снова высказался

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что России и Украине следует сесть за стол переговоров и закончить "эту драчку", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал агентства БЕЛТА.

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Накануне белорусский лидер дал интервью одному из российских телеканалов.

"Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им. Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрытые, где они в открытую говорят - высокопоставленные люди. Дословно: "Пусть бьют друг друга - украинцы, русские - пускай в этом котле все подохнут", - сказал он во время беседы.

По его словам, это высокопоставленные лица об этом говорят.

"Американского происхождения… Это что, нормально? Они хотят, чтобы мы друг друга уничтожили", - добавил глава государства.

Ранее мы писали, что Лукашенко поручил отвести войска на южных рубежах в места постоянной дислокации. Несколько лет назад он распорядился полностью перекрыть границу с Украиной из-за огромного количества оружия, якобы поступающего оттуда.