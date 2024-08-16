«Я озадачен и обеспокоен». В поместье ведущего Первого канала прошли обыски, изъятое вывозили на грузовиках

Дмитрий Саймс. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США со вторника, 13 августа, проводят обыски в поместье Patria, принадлежащем американскому политологу и ведущему российского Первого канала Дмитрию Саймсу, в Хантли, округ Раппаханнок, штат Виргиния.

ФБР провело санкционированную судом правоохранительную деятельность. У нас больше нет комментариев, поскольку это продолжающееся расследование. Саманта Шеро, пресс-секретарь ФБР

Правоохранители вывозили изъятые предметы на грузовиках с прицепами

Сосед Саймса рассказал, что утром во вторник, 13 августа, агенты ФБР прибыли в поместье и вывозили оттуда изъятые предметы на грузовиках с прицепами. Утром в четверг, 15 августа, они появились там снова.

Согласно судебным документам округа Раппаханнок, в июле 2021 года участок площадью 536,6 тысячи квадратных метров был продан американскому политологу и историку советского происхождения Дмитрию Саймсу и его жене Анастасии за 1,63 миллиона долларов.

Саймс был тесно связан с президентской кампанией Трампа

76-летний эксперт по России Дмитрий Саймс в течение десятилетий был хорошо известен в дипломатических кругах Вашингтона. Он долгое время возглавлял Центр национальных интересов, аналитический центр по государственной политике, созданный бывшим президентом США Ричардом Никсоном. В 2022 году Саймс покинул учреждение, а с 2018 года стал ведущим ток-шоу «Большая игра» на российском Первом канале.

Также Саймс был тесно связан с президентской кампанией и администрацией бывшего президента США Дональда Трампа. Он занимал видное место в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в выборы 2016 года. Мюллер пришел к выводу, что Саймс не выступал в качестве посредника между кампанией Трампа и Москвой. Также не удалось подтвердить и подозрения о связи российской стороны и самого Трампа.

Саймса не уведомили об обысках

Комментируя обыски, Саймс заявил, что не находится в США. Он признал, что ему было известно «о какой-то активности в его собственности», однако официально о мероприятиях МВД он уведомлен не был.

Я не видел ордера. Со мной не связывались ни правоохранительные органы, ни кто-либо другой. Дмитрий Саймс, политолог и ведущий Первого канала

Ведущий сказал, что «озадачен и обеспокоен» случившимся, поскольку ничего не знает о каких-либо расследованиях в отношении него. Саймс пообещал сделать необходимое, чтобы во всем разобраться и предпринять соответствующие действия.

Ранее агенты ФБР провели обыск в доме бывшего разведчика Корпуса морской пехоты США Скотта Риттера в штате Нью-Йорк в связи с федеральным расследованием. Риттер заявил, что обыск прошел из-за его сотрудничества с российскими СМИ и связал его с попыткой американских властей запугать его.