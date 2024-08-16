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16.08.2024, 13:01

Станислав Черчесов "выбрал" между Казахстаном и Европой

Новости Мира 0 1

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов опроверг слухи о его переходе на пост наставника болгарского клуба "Лудогорец", передает Tengri Sport.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Ранее распространилась информация о том, что главным кандидатом на роль тренера "Лудогорца" является Станислав Черчесов и переговоры о его назначении находятся на завершающей стадии. В интервью порталу СЭ тренер опроверг данную информацию.

"Что за бред? Откуда эта информация? Никто из "Лудогорца" ко мне не обращался, а даже если бы обратились, то мысли сейчас заняты совершенно другим.

Готовлюсь к первому матчу сборной Казахстана в Лиге наций. Рекомендую всем соблюдать информационную гигиену. Еще раз задамся вопросом, откуда это все берется", - объяснил Черчесов.

6 сентября в Алматы сборная Казахстана проведет матч Лиги наций против Норвегии. Это будет первый официальный матч в качестве тренера национальной команды для Черчесова.

Российский тренер приступил к работе со сборной Казахстана в июне. Его контракт заключен на условиях "2+2". Он пришел на смену другому россиянину, Магомеду Адиеву.

До этого Черчесов тренировал венгерский "Ференцварош" и польскую "Легию", работал в различных российских клубах и возглавлял сборную России.

Защитника сборной Египта и "Замалека" Ахмеда Фатуха задержали после автокатастрофы со смертельным исходом.

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