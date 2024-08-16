Россия не обращалась в ОДКБ за военной помощью в связи с ситуацией в Курской области

Астана. 16 августа. КазТАГ – Россия не обращалась в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за военной помощью в связи с ситуацией в Курской области, сообщает NEWS.ru.

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«Переход военного конфликта в зону ответственности ОДКБ – это новый этап эскалации. Наша аналитическая служба работает в круглосуточном режиме. Мы внимательно следим за развитием ситуации и будем действовать в соответствии с уставом организации. Секретариат и соответствующие государственные структуры Российской Федерации обмениваются информацией в рабочем порядке. В случае необходимости секретариат ОДКБ в установленные сроки реализует все предусмотренные в таком случае процедуры», - заявили в пресс-службе ОДКБ.

В ОДКБ добавили, что вопрос о предоставлении военной помощи может появиться только в случае официального обращения государства-члена. Со стороны России такого обращения не было. В ОДКБ входят Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Армения и Беларусь.

Ранее бывший главный представитель России в штаб-квартире НАТО, член комитета Госдумы по обороне генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин заявил, что на настоящий момент не требуется, чтобы союзники вступали в бой в Курской области. По его словам, их вмешательство повлечет другие проблемы.