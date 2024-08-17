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17.08.2024, 09:32

Майская магнитная буря изменила атмосферу Земли

Новости Мира 0 0

Американские физики вычислили, что потоки воздуха начали двигаться быстрее из приполярных областей в сторону экватора. Аномальный сдвиг был вызван магнитной бурей, которая произошла в мае этого года, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на ТАСС.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Магнитная буря невероятной силы, поразила Землю в середине мая текущего года. Явление не только вызвало полярные сияния в тропиках и умеренных широтах планеты, но и привела к глобальным переменам в структуре ее атмосферы.

Усиление полярных сияний сопровождалось не только вспышками света в низких широтах, но и усиленным прогревом атмосферы в окрестностях полюсов Земли. Это привело к тому, что потоки воздуха начали быстро двигаться из приполярных областей в сторону экватора. Теперь нам нужно понять, было ли это характерно только для этой майской магнитной бури или это происходит при других мощных геомагнитных возмущениях, - говорится на портале.

Как пишет источник, открытие было совершено при анализе данных, которые были собраны во время майской магнитной бури. Для работы использовался зонд GOLD. Его задача была наблюдать за границей между атмосферой и космосом во время геомагнитных бурь. Данные изучили в период явления между 9 и 14 мая. Выяснилось, что начало магнитной бури сопровождалось резким усилением прогрева термосферы Земли в окрестностях ее полюсов, куда легко проникают заряженные частицы из околоземного пространства. Их взаимодействия с магнитными полями и ионами привели к прогреву термосферы на несколько сотен градусов Кельвина, причем в приполярных регионах температуры выросли на 1,4 тыс. градусов Кельвина на высоте в 160 км от поверхности Земли. Из-за этого произошел сдвиг и появились гигантские потоки воздуха, которые двигаются в сторону экватора.

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