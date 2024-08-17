Северная Корея предложит иностранцам туры

С 2020 года почти всем туристам закрыт въезд в страну из-за жестких ограничений, связанных с COVID. Но туристические компании теперь говорят, что граница с городом Самджиен и, возможно, с остальной частью страны снова откроется, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Sky News .

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Международным туристам был закрыт въезд в страну в 2020 году из-за жестких ограничений, связанных с COVID. С тех пор в страну была допущена лишь небольшая группа частных российских туристов, в то время, как президент России Владимир Путин посетил страну в июне.

Пекинская компания Koryo Tours заявила, что она «очень рада возобновлению северокорейского туризма». Туристическая фирма сообщила, что маршруты будут утверждены в ближайшие недели, а международный туризм в Самджиен возобновится в декабре.

Самджиен - самый популярный регион Северной Кореи для зимнего туризма, здесь находится знаменитая вулканическая гора Пэкту, а кроме того, это место считается «родиной революции» и предполагаемым местом рождения Ким Чен Ира. Для всего Корейского полуострова это самое важное и священное место, цитирует туроператора агентство ABC News.