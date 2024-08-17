Отдавшая 200 млн рублей мошенникам Лариса Долина рассказала о своем самочувствии

Российская певица Лариса Долина рассказала о своем состоянии после обмана мошенников, передает «Голос народа» со ссылкой на «Известия» .

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

По ее словам, пережить ситуацию помогают друзья.

Меня невозможно сломать. Никому это никогда не удавалось и не удастся. Меня поддерживают все, потому что это мои друзья, - сообщила она в кулуарах фестиваля «Долинафест», проходящего в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что певица продала элитную квартиру в центре Москве и перевела деньги неизвестным.

В МВД РФ возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). По совершению мошенничества с ущербом свыше 200 млн рублей была задержана 53-летняя женщина-курьер, которая забирала у потерпевшей часть денежных средств и переводила их мошенникам.