«Метод стакана», или как научиться вставать рано

Врачи считают, что резкие перемены в ритме жизни - прямая дорога к стрессу, повышенной утомляемости и, как следствие, – болезням. Поэтому готовиться к новому учебному году надо начинать заранее, рассказывает Tengri Life со ссылкой на DoctorPiter .

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Специалисты советуют следующее для того, чтобы легче заснуть:

не пользуйтесь гаджетами, выключите телевизор за 1 час до сна;

ужинайте не позже, чем за 2 часа до сна. Не готовьте на ужин жирную, жареную, острую пищу, кофеиносодержащие напитки;

перед сном хорошо бы принять ванну или душ;

лечь в кровать надо за 30 минут до предполагаемого времени засыпания. Это позволит организму замедлить все физические процессы и дать сигнал мозгу на выработку естественных гормонов сна;

ограничьте доступ света и громких звуков в спальню, кровать должна быть удобной, а температура в комнате 18-20 градусов.

Для того, чтобы легче проснуться:

кладите будильник подальше от кровати, чтобы приходилось вставать для его выключения;

откройте шторы на окнах, чтобы активизировать мозг;

используйте «метод стакана» – выпейте небольшими глотками воду комнатной температуры, чтобы активизировать работу организма;

сделайте зарядку (можно просто подвигаться под любимую музыку 5 минут);

приготовьте любимый завтрак или отложите самое вкусное блюдо на утро, чтобы получить дополнительную мотивацию.

За пару недель до выхода из отпуска и режима «поздно лег – поздно встал» отложите время отхода ко сну на 15 минут раньше и ставьте будильник тоже на четверть часа раньше. 15 минут будет достаточно, чтобы добиться цели без стрессов и напряжения, - советуют специалисты.

Эксперты отмечают также, что важно ложиться спать и вставать в одно и то же время каждый день, даже в выходные или когда вы работаете дома.