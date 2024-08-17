В Армении зафиксированы первые случаи заражения вирусом лихорадки Западного Нила

Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Армении впервые зафиксировал в стране случаи передачи вируса лихорадки Западного Нила от комаров человеку. Госпитализированы порядка 20 человек, один пациент скончался. Об этом со ссылкой на Радио «Азатутюн» передает собственный корреспондент Kazinform .

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Как передает Радио «Азатутюн», состояние пациентов оценивается как тяжелое и средней тяжести. Самому младшему из пациентов – 25 лет, самому возрастному – 65.

Все пациенты входят в группу риска – имеют хронические и тяжелые заболевания. Скончавшийся пациент также находился в группе риска и был старше 60 лет.

Директор Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении Степан Атоян заявил Радио «Азатутюн», что заболевание не имеет четкого лечения, назначаемое лечение – симптоматичное, вакцины против этого вируса не существует.

По его словам, для выявления процента населения, входящего в целевую группу, необходимы дополнительные исследования. Вирус лихорадки Западного Нила переносится комарами рода кулекс (Culex pipiens).

По данным Радио «Свобода», случаи заражения вирусом лихорадки Западного Нила в Армении зафиксированы в основном в жарких районах страны – в Араратском, Армавирском и Арагацотнском марзах (прим. областях) Армении.