В Армении зафиксированы первые случаи заражения вирусом лихорадки Западного Нила

Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Армении впервые зафиксировал в стране случаи передачи вируса лихорадки Западного Нила от комаров человеку. Госпитализированы порядка 20 человек, один пациент скончался. Об этом со ссылкой на Радио «Азатутюн» передает собственный корреспондент Kazinform.
Как передает Радио «Азатутюн», состояние пациентов оценивается как тяжелое и средней тяжести. Самому младшему из пациентов – 25 лет, самому возрастному – 65.
Все пациенты входят в группу риска – имеют хронические и тяжелые заболевания. Скончавшийся пациент также находился в группе риска и был старше 60 лет.
Директор Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении Степан Атоян заявил Радио «Азатутюн», что заболевание не имеет четкого лечения, назначаемое лечение – симптоматичное, вакцины против этого вируса не существует.
По его словам, для выявления процента населения, входящего в целевую группу, необходимы дополнительные исследования. Вирус лихорадки Западного Нила переносится комарами рода кулекс (Culex pipiens).
По данным Радио «Свобода», случаи заражения вирусом лихорадки Западного Нила в Армении зафиксированы в основном в жарких районах страны – в Араратском, Армавирском и Арагацотнском марзах (прим. областях) Армении.
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