Молочные продукты с самым низким содержанием сахара: что добавить в рацион

Диетологи назвали молочные продукты с низким содержанием сахара, которые вам следует включить в свой рацион, передает Toppress со ссылкой на Unian.net .

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Чтобы сократить потребление добавленного сахара, вам не обязательно полностью отказываться от молочных продуктов. Отдавайте предпочтение несладким молочным продуктам, не содержащим сахара. Таким образом, вы получите белок, а также питательные вещества, укрепляющие кости и наращивающие мышцы, - говорится в публикации Еatingwell.com.

Молочные продукты с низким содержанием сахара

Обычный греческий йогурт. Обезжиренные или нежирные греческие йогурты без процеживания содержат много белка и мало насыщенных жиров. Это отличный заменитель сметаны, и его можно легко добавлять в различные блюда и закуски, чтобы увеличить потребление белка и кальция, отметила диетолог Элиза Уитакер. Более того, йогурт содержит пробиотики, которые поддерживают здоровье кишечника. Также исследования показывают, что употребление йогурта и других кисломолочных продуктов связано со снижением риска колоректального рака, рака молочной железы и диабета 2 типа, а также с улучшением здоровья костей, желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы.

Кефир. Это богатый питательными веществами ферментированный молочный продукт, предлагающий несколько научно обоснованных преимуществ для здоровья, заявила диетолог Джулия Трифан. Согласно исследованиям, кефир может снизить выработку нескольких провоспалительных белков в организме, помогая уменьшить воспаление и снизить риск осложнений, вызванных вирусами.

Творог. Еще один универсальный молочный продукт с низким содержанием сахара, который поможет насытит организм полезным белком.

Молоко. Один из самых питательных и сбалансированных продуктов. Он содержит белки, углеводы и пищевые жиры. Также важно знать, что весь сахар в молоке получен из натуральной лактозы.

Сыр Рикотта. В нем мало сахара. Включение рикотты в рацион может улучшить как сладкие, так и соленые блюда, добавив питательную ценность без дополнительного сахара.

Твердые сыры (чеддер, швейцарский и пармезан). Являются отличными молочными продуктами с низким содержанием сахара, которые можно употреблять регулярно. Они подвергаются более длительному процессу старения, в ходе которого разрушается большая часть лактозы. Это не только может сделать их подходящими для людей с непереносимостью лактозы, но также снижает содержание сахара.