Турецкие депутаты подрались во время дебатов

Жаркие дебаты перешли в ожесточенную баталию во время обсуждения по поводу оппозиционного депутата, находящегося в тюрьме по обвинению. Стороны не поняли друг друга и началась потасовка, в которой также пострадала женщина, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Euronews .

Фото: кадр из видео

Нападение случилось во время выступления на трибуне палаты: на Ахмета Шика, представителя «Рабочей партии», в которую входит заключенный депутат, нападает законодатель от «Партии справедливости и развития» президента Реджепа Эрдогана. Перед этим Шик назвал членов правящей партии «террористической организацией».

Произошедшая потасовка увлекла десятки заседающих. Сообщается, что одна из женщин-законодателей получила удар, оставивший капли крови на ступенях, ведущих к трибуне спикера, также пострадал и еще один предствитель оппозиции. Нзвал ситуацию «позорной» руководитель правящей партии Озгюр Озел.

Как пишет источник, внеочередная сессия великого национального собрания Турции была созвана для обсуждения дела Джана Аталая, который на прошлогодних выборах был избран депутатом от «Рабочей партии», находясь в тюрьме. Его приговорили к 18 годам лишения свободы за участие в антиправительственных протестах 2013 года, которые бросили вызов правлению Эрдогана, занимавшего тогда пост премьер-министра Турции.

После избрания, не смотря на статус, Джан Аталай борется за то, чтобы занять место в парламенте. Это позволит ему обрести иммунитет от судебного преследования и позволит освободиться из тюрьмы Мармара. Он заявил, что вернется в тюрьму, как только закончится срок его полномочий. Хотя он добился успешных решений Конституционного суда, суды низшей инстанции их проигнорировали, что вызвало судебный кризис и разжигание чувства несправедливости среди его сторонников.