18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
478.91
526.42
5.38
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
18.08.2024, 12:37

В Дании хотят ввести систему распознавания лиц для борьбы с преступностью

Новости Мира 0 0

Копенгаген сделал запрос на внедрение системы распознавания лиц. По словам полиции, она необходима, чтобы предотвращать преступления, которых стало больше из-за с притока злоумышленников из Швеции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Комиссар национальной полиции и министр юстиции Дани на встрече с журналистами сообщили, что новые технологии помогут решить проблему участившихся случаев стрельбы и нападений в Копенгагене.

Если у вас есть фотография кого-то или чего-то, то ее можно быстро провести через цифровой инструмент, просмотреть десятки тысяч часов видеозаписей и найти то, что вам нужно. Таким образом, в лучшем случае мы сможем предотвратить инцидент, ну или быстрее найти подозреваемого, - уточнил Питер Хуммельгаард, министр юстиции.

Торкильд Фогде, возглавляющий национальную полицию, согласен.

Распознавание лиц – это биометрический идентификатор, почти столь же надежный, как отпечатки пальцев, – подтвердил он. – Мы проверяем отпечатки через наш цифровой каталог, и никто не задает вопросов по этому поводу. Никто не ждет, что мы будем вручную просматривать все 150 тысяч отпечатков, чтобы увидеть, есть ли у нас совпадение. А вот фотографии мы по-прежнему просматриваем вручную, но можем делать это с опорой на технологию, если наши политики разрешат.

С запросом согласны не все партии. Впереди – дебаты. Дания сообщила об усилении проверок на границе со Швецией. Шведские подростки в последнее время все чаще приезжают в Копенгаген для участия «в разборках»; причем иногда, по данным властей, их нанимают для решения определенных задач датские криминальные группировки.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Самый влиятельный род в Казахстане: Кто правит в трех жузах?Новости Казахстана
06.07.2024, 12:38 0
Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
«Масимов не уйгур»: семейный врач экс-главы КНБ рассказала о его национальностиНовости Казахстана
23.07.2024, 10:25 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…