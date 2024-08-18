В Дании хотят ввести систему распознавания лиц для борьбы с преступностью

Копенгаген сделал запрос на внедрение системы распознавания лиц. По словам полиции, она необходима, чтобы предотвращать преступления, которых стало больше из-за с притока злоумышленников из Швеции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews .

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Комиссар национальной полиции и министр юстиции Дани на встрече с журналистами сообщили, что новые технологии помогут решить проблему участившихся случаев стрельбы и нападений в Копенгагене.

Если у вас есть фотография кого-то или чего-то, то ее можно быстро провести через цифровой инструмент, просмотреть десятки тысяч часов видеозаписей и найти то, что вам нужно. Таким образом, в лучшем случае мы сможем предотвратить инцидент, ну или быстрее найти подозреваемого, - уточнил Питер Хуммельгаард, министр юстиции.

Торкильд Фогде, возглавляющий национальную полицию, согласен.

Распознавание лиц – это биометрический идентификатор, почти столь же надежный, как отпечатки пальцев, – подтвердил он. – Мы проверяем отпечатки через наш цифровой каталог, и никто не задает вопросов по этому поводу. Никто не ждет, что мы будем вручную просматривать все 150 тысяч отпечатков, чтобы увидеть, есть ли у нас совпадение. А вот фотографии мы по-прежнему просматриваем вручную, но можем делать это с опорой на технологию, если наши политики разрешат.

С запросом согласны не все партии. Впереди – дебаты. Дания сообщила об усилении проверок на границе со Швецией. Шведские подростки в последнее время все чаще приезжают в Копенгаген для участия «в разборках»; причем иногда, по данным властей, их нанимают для решения определенных задач датские криминальные группировки.