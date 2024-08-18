На Камчатке объявили красный авиационный код из-за извержения вулкана

Извержение вулкана Шивелуч началось на Камчатке, происходит выдавливание лавы. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Архивное фото: Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН / ТАСС)

Началось извержение вулкана Шивелуч на куполах Каран и 300 лет РАН. По визуальной оценке, высота пепловой колонны – 8 км над уровнем моря, - сообщили в учреждении.

Позже в институте сообщили, что объявлен красный авиационный код.

Шивелуч – действующий вулкан на Камчатке, его возраст – 60-70 тысяч лет. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Вулкан находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.