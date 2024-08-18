«Ман Сити» нашел способ отговорить лучшего игрока Евро от перехода в «Реал»

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По информации Mirror, «горожане» считают испанского полузащитника своим самым влиятельным игроком и готовы признать это, увеличив его зарплату до 375 000 фунтов в неделю и поставив его в один ряд с самыми высокооплачиваемыми игроками – Эрлингом Холандом и Кевином Де Брюйне.

Отмечается, что к Родри, ставшему лучшим игроком Евро-2024, проявляет интерес «Реал». У испанца остается три года по действующему соглашению с «Манчестер Сити». При этом Родри недавно признался, что некоторые игроки «Реала» просят его перейти в испанский клуб.

Родри выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года, также в его карьере были «Атлетико» Мадрид и «Вильярреал».

В составе сборной Испании выиграл Лигу наций УЕФА (2023) и чемпионат Европы (2024).

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 130 миллионов евро.