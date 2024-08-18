Пенсионерке из России пришлось вызвать скорую из-за неработающего YouTube

В России 76-летняя женщина вызвала скорую помощь, потому что у нее перестал работать YouTube, сообщает Zakon.kz .

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Журналисты «Лента дня» выяснили, что во время вызова врачей пенсионерка пожаловалась на нарушение сознания, однако прибывшие на место медики застали ее в нормальном состоянии.

Россиянка объяснила, что у нее перестал работать YouTube, на котором она слушает аудиокниги. Из-за этого она не могла заснуть. Фельдшер решил «спасти» женщину и наладил работу видеохостинга, установив VPN.

Проблемы с работой популярного видеохостинга начались у россиян с 8 августа 2024 года. Изначально YouTube перестал нормально функционировать на компьютерах.